В Австрии сформирована правящая коалиция без победивших на выборах ультраправых

На формирование правительства после выборов ушло 129 дней

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Три австрийских партии объявили в четверг, что они достигли соглашения о формировании нового центристского правительства после того, как победившая на выборах ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) потерпела неудачу в попытке сформировать коалицию.

"Мы согласовали программу коалиции, в которую войдут Австрийская народная партия (АНП), левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПА) и "Новая Австрия и либеральный форум" (NEOS)", - говорится в заявлении представителей партий.

Как сообщает австрийское радио ORF, ожидается, что коалиция представит программу позднее в четверг.

На формирование австрийского правительства после выборов ушло 129 дней, это был самый длительный перерыв в его работе после Второй мировой войны. По предварительной информации ORF, новое федеральное правительство может быть приведено к присяге уже в понедельник. Для этого необходимо, чтобы партийные комитеты одобрили коалиционное соглашение.

Первая попытка АНП, СДПА и сформировать правительство в начале января привела к отставке консервативного канцлера Карла Нехаммера. После этого президент Австрии Александр Ван дер Беллен попросил лидера АПС Герберта Кикля попытаться сформировать новое правительство. 12 февраля АПС и АНП обсуждали создание коалиции, но переговоры не привели к результату.

В сентябре в Австрии прошли парламентские выборы, по итогам которых АПС получила 29,2% голосов избирателей, впервые победив на выборах. На втором месте АНП с 26,48%, СДПА на третьем с 21,05%.