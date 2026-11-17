США планируют создать новую термоядерную авиабомбу

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты планируют разработать новую мощную термоядерную авиационную бомбу B94, следует из документа, опубликованного комитетом Сената США по ассигнованиям.

Детали о ее предназначении не раскрываются. Документ прилагается к проекту финансирования министерства энергетики и ряда других американских федеральных ведомств на 2027-й финансовый год. На программу разработки боеприпаса предполагается выделение более $77,1 млн.

Как считает издание The War Zone, речь может идти о термоядерной бомбе для поражения глубоко залегающих объектов, так называемой системе NDS-A (Nuclear Deterrent System-Air-delivered - "Система ядерного сдерживания воздушного базирования"), работа над которой ведется как минимум с 2022 года. По мнению экспертов, возможно, что NDS-A предназначена для замены устаревших авиабомб B83-1 мегатонного класса.

B94, отличие от ряда других боеприпасов в американском ядерном арсенале, которые в настоящее время проходят модернизацию, возможно, является совершенно новым устройством, подчеркивает издание.

"Система ядерного сдерживания воздушного базирования (NDS-A) предоставит президенту дополнительные ядерные средства для поражения особо прочных и глубоко залегающих целей, гарантируя, что противники не смогут укрыть свои наиболее ценные объекты от американских ядерных сил, - сообщил ранее в этом году изданию представитель Национального управления по ядерной безопасности (NNSA). - Программа развивается быстрыми темпами, а дополнительная информация будет обнародована тогда, когда это станет стратегически целесообразным для Соединенных Штатов".

Еще одна совершенно новая ядерная боеголовка, которая в настоящее время создается в подведомственной NNSA Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Нью-Мексико, является термоядерной боеголовкой W93 для оснащения баллистических ракет стратегических подводных лодок.

Как подчеркивают ВМС США, программа создания W93 уже стала первой за почти сорок лет инициативой по разработке ядерной боеголовки и системы доставки, которая призвана обеспечить современными боезарядами баллистические ракеты американских стратегических подводных лодок.