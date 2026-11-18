Путин "на полях" саммита АТЭС проведет переговоры с Си Цзиньпином

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином на переговорах 18 ноября развитие двустороннего сотрудничества в сфере экономики, в том числе энергетику, финансы, технологии, искусственный интеллект.

Лидеры РФ и Китая проведут двусторонние переговоры 18 ноября "на полях" саммита АТЭС сначала в расширенном, а потом в узком составе в формате рабочего завтрака, в ходе которых будет рассмотрен широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня.

"Первые переговоры в составе делегаций будут посвящены главным образом перспективам развития двустороннего сотрудничества в сфере экономики", - сказал журналистам в преддверии переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что Китай с 2010 года прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России, а Москва находится на пятом месте среди стран-контрагентов КНР.

"Мы достигли рекорда в 2024 году, когда был показатель $245 млрд. Но такие сейчас прогнозы, что в этом году этот исторический максимум будет перекрыт. По крайней мере, за первые три квартала уже товарооборот составляет $216,4 млрд", - уточнил Ушаков.

По его словам, в сфере экономики будут обсуждаться, в частности, такие направления взаимодействия, как энергетика и финансы, высокие технологии, искусственный интеллект.

Помощник президента напомнил, что это пятый контакт лидеров РФ и Китая с начала текущего года.

Президента РФ в рамках поездки в Китай сопровождает представительная делегация, отметил он. В нее входят вице-премьеры Татьяна Голикова, Антон Силуанов, Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и семь министров: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев. Также в составе делегации, по словам Ушакова, представители бизнеса и руководители ряда крупнейших компаний и банков.