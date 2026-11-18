ВМС США использовали просроченные боеприпасы в операции против Ирана

Хунг Као во время слушаний в комитете Сената по делам вооруженных сил, 17 ноября 2026 года Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Военные действия против Ирана стали испытанием для американских военно-морских сил, заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као, выступая на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил.

"Мы рассматривали все возможные варианты, чтобы добиться поставленной цели, - сказал он на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост главы ВМС. "Значительную часть боеприпасов, которые мы использовали в ходе операции "Эпическая ярость", нам удалось их перекодировать. Они имели коды Echo и Foxtrot, что означает истечение срока их годности", - отметил Као.

Он сравнил работу с таким вооружением с кулинарными манипуляциями над продуктами с истекшим сроком годности.

"Я вырос в бедной семье. Знаете, такие вещи, как хлеб, не портятся. Достаточно смочить его водой и поставить в микроволновку на 15 секунд, и он снова готов к употреблению. Так же и с частью этих боеприпасов: мы провели их перекодировку и смогли применить просроченные снаряды", - отметил исполняющий обязанности главы ВМС.

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос сенатора-республиканца от штата Небраска Дебры Фишер, которая поинтересовалась, удается ли ВМС "поддерживать оптимальный баланс между высокоточными боеприпасами премиум-класса и более доступными боеприпасами массового применения".

Као добавил, что в условиях дефицита мощностей по производству твердотопливных ракетных двигателей Пентагон задействует все возможные способы для поддержания боеготовности и восполнения арсенала.

Он признал, что боевые действия с Ираном привели к чрезвычайно длительному развертыванию кораблей, сокращению запасов оружия и перераспределению ресурсов из Азиатско-Тихоокеанского региона.