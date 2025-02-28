Кабель связи между Швецией и Латвией возобновил работу

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Инженеры ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) и экипаж судна по ремонту поврежденного в январе морского оптоволоконного кабеля в пятницу завершили его подключение, сообщает латвийский портал LSM.lv.

Кабель связи между Швецией и Латвией был поврежден 26 января в Балтийском море на участке между Вентспилсом и островом Готланд. По итогам работ эксплуатация кабеля, его соединений и оборудования в Вентспилсе и на Готланде были проверены, и в настоящее время услуга для клиентов ЛГЦРТ полностью восстановлена.

Между поврежденными участками проложен новый участок кабеля длиной несколько сотен метров, соединенный муфтами. Работы по соединению длились более 30 часов, их планируется полностью завершить к концу дня в пятницу.

Как сообщалось ранее, после ЧП, произошедшего в шведских экономических водах примерно в 130 км от побережья Латвии, в Швеции было задержано грузовое судно Vezhen, которое подозревалось в повреждении кабеля. В начале февраля прокуратура Швеции заявила, что не нашла доказательств его умышленного повреждения.