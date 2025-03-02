Британия, Франция и другие страны обсудят план завершения украинского конфликта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Участвовавшие во встрече в Лондоне лидеры европейских стран и Канады обсудили будущий план по завершению конфликта на Украине, а также пообещали продолжать помощь Киеву и давление на Москву, заявил в воскресенье британский премьер-министр Кир Стармер.

"В ходе моих обсуждений в последние дни мы согласились, что Великобритания, Франция и другие будут работать с Украиной над планом по прекращению огня. Потом мы обсудим этот план с США и будем продвигать его вместе", - заявил он в ходе пресс-конференции. По его словам, сегодня лидеры встретились для обсуждения этой инициативы.

Стармер перечислил несколько шагов, на которые согласились страны-участницы встречи. Ими стали продолжение военной помощи Украине и увеличение экономического давления на Россию. Также лидеры договорились, что любой продолжительный мир должен обеспечивать суверенитет и безопасность Украины. В случае заключения соглашения о завершении конфликта, европейские страны рассчитывают продолжать укреплять оборонный потенциал страны.

Помимо прочего Стармер заявил о намерении создать "коалицию желающих" для защиты условий соглашения и гарантии мира на Украине, в которой смогут принять участие все готовые на это страны. В рамках этой инициативы Великобритания после завершения конфликта будет готова отправить на Украину военнослужащих и авиацию.

Он подчеркнул, что эти усилия будут успешными только в том случае, если США их поддержат.

Премьер также сообщил, что лидеры "очень скоро" встретятся вновь для обсуждения деталей плана.

Вместе с тем Стармер объявил о сделке, согласно которой Украина сможет использовать экспортное финансирование Великобритании в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов для покупки 5 тыс. ракет для ПВО.