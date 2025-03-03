Глава МИД Франции считает угрозу войны для Европы как никогда высокой

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о высоком риске войны в Европе.

"Никогда риск войны на европейском континенте, в Европейском союзе не был столь высок, потому что скоро 15 лет, как угроза не прекращает приближаться к нам, линия фронта не перестает приближаться к нам", - сказал Барро в понедельник в эфире радиостанции France Inter, говоря об украинских событиях.

В связи с этим он сослался на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости усиливать европейскую оборону, чтобы "сдерживать угрозу". Прошедшее накануне в Лондоне совещание ряда европейских лидеров по Украине министр назвал "пробуждением целой части европейцев, которые отказывались видеть реальность".

Отвечая на вопрос о месячном перемирии на Украине "в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре", предложенном в воскресенье Францией и Великобританией, Барро назвал его "предварительным требованием". Перемирие, по его мнению, позволит начать настоящие переговоры о надежном и продолжительном мире, какого хотят в Европе.