В Хайфе мужчина с ножом напал на людей на автобусной остановке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Хайфе мужчина с ножом напал на людей на автобусной остановке, пожилой горожанин погиб на месте от ран, еще четверо госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, сообщает The Times of Israel.

Полицейский источник Ynet утверждает, что погибший был ранен в шею, а также получил огнестрельное ранение в ногу, вероятно, когда по напавшему открыли стрельбу. Об этом пишет Jerusalem Post.

Состояние троих раненых врачи оценили как тяжелое, им от 15 до 30 с небольшим лет. 70-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

Напавший убит вооруженным охранником. По данным полиции, это гражданин Израиля из общины друзов - этноконфессиональной арабской группы. На место теракта он приехал на автобуса и еще в салоне начал нападать с ножом на других пассажиров. Затем он вышел и продолжил нападения, пока его не застрелили.

Jerusalem Post со ссылкой на другие израильские СМИ уточняет, что подозреваемый - 20-летний Йитро Шахин, который вернулся в Израиль на прошлой неделе, а до того несколько месяцев провел за границей. Также сообщается, что у него было гражданство Германии.