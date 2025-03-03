Поиск

В Хайфе мужчина с ножом напал на людей на автобусной остановке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Хайфе мужчина с ножом напал на людей на автобусной остановке, пожилой горожанин погиб на месте от ран, еще четверо госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, сообщает The Times of Israel.

Полицейский источник Ynet утверждает, что погибший был ранен в шею, а также получил огнестрельное ранение в ногу, вероятно, когда по напавшему открыли стрельбу. Об этом пишет Jerusalem Post.

Состояние троих раненых врачи оценили как тяжелое, им от 15 до 30 с небольшим лет. 70-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

Напавший убит вооруженным охранником. По данным полиции, это гражданин Израиля из общины друзов - этноконфессиональной арабской группы. На место теракта он приехал на автобуса и еще в салоне начал нападать с ножом на других пассажиров. Затем он вышел и продолжил нападения, пока его не застрелили.

Jerusalem Post со ссылкой на другие израильские СМИ уточняет, что подозреваемый - 20-летний Йитро Шахин, который вернулся в Израиль на прошлой неделе, а до того несколько месяцев провел за границей. Также сообщается, что у него было гражданство Германии.

Израиль Хайфа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Xiaomi представила премиум-смартфон за 1,5 тыс. евро

Xiaomi представила премиум-смартфон за 1,5 тыс. евро

Кремль назвал недостоверной информацию Bild о переговорах по перезапуску "Северных потоков"

Несколько помощников Трампа требуют отставки Зеленского в рамках сделки по урегулированию

CNN сообщает о подготовке администрации США к новым контактам с Россией

Трамп обсудит со своей командой возможность прекращения военной помощи Украине

Обострение палестино-израильского конфликта

Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа

Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 марта

"Анора" стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

"Анора" стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

Юра Борисов не получил "Оскара", статуэтка досталась Кирану Калкину

Юра Борисов не получил "Оскара", статуэтка досталась Кирану Калкину

Франция и Великобритания предложили частичное перемирие на Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5940 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });