Трамп заявил о "мощных сигналах" от РФ о готовности к украинскому урегулированию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США проводили обсуждения с РФ, в результате которых он получил от Москвы сигналы о готовности к урегулированию конфликта на Украине.

"Мы провели серьезные обсуждения с Россией, и я получил мощные сигналы о готовности к миру", - сказал Трамп, выступая в Конгрессе США.

Американский лидер подчеркнул, что для разрешения украинского кризиса необходимо вести переговоры с обеими сторонами конфликта.

Ранее сообщалось, что в ходе обращения к Конгрессу Трамп заявил о получении письма от Зеленского о готовности к переговорам по украинскому урегулированию.