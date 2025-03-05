Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию понижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду немного корректируется вниз после роста накануне. Участники торгов продолжают оценивать перспективы урегулирования российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от России мощные сигналы о готовности к урегулированию конфликта на Украине. Ранее СМИ сообщали, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине в рамках мирного разрешения украинского кризиса.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3234,12 пункта (-0,12%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику.

Подешевели акции Сбербанка (-0,66%), "Газпрома" (-1,2%), ВТБ (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,57%). Выросли бумаги МКБ (+0,1%), "ЕвроТранс" (+0,76%), "Элемент" (+2%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что США проводили обсуждения с РФ, в результате которых он получил от Москвы сигналы о готовности к урегулированию конфликта на Украине.

"Мы провели серьезные обсуждения с Россией, и я получил мощные сигналы о готовности к миру", - сказал Трамп, выступая в Конгрессе США.

Американский лидер подчеркнул, что для разрешения украинского кризиса необходимо вести переговоры с обеими сторонами конфликта.

Трамп также заявил, что получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского о готовности к переговорам об урегулировании конфликта на Украине.

"Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В нем говорится: "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее...", - сказал Трамп.

По его словам, Зеленский также заявил, что готов подписать сделку с Вашингтоном по украинским редкоземельным металлам в любое удобное для США время.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости компаний и ситуацию во внешней торговле.

Эскалация торговой войны спровоцировала переток капитала в защитные активы, вызвав дальнейшие опасения об экономических последствиях новых внешнеторговых мер, пишет Trading Economics.

О том, что американская экономика уже испытывает давление, сигнализирует опубликованный накануне индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). В феврале он снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин отреагировал на новое ужесточение условий торговли введением пошлин в размере 10-15% на импортируемую из США пшеницу и другие виды сельскохозяйственной продукции.

Во вторник также начали действовать 25%-е пошлины на ввозимые в Штаты товары из Канады и Мексики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна введет ответные пошлины на американские товары и будет постепенно расширять сферу их применения до отмены пошлин на канадский импорт в США. Ранее он говорил, что пошлинами будут облагаться, помимо прочего, американское пиво, вино, бытовая техника и апельсиновый сок.

На прошлой неделе президент Трамп допустил введение 25%-х пошлин на автомобили и другие товары, ввозимые в Штаты из Европы.

Котировки на нефтяном рынке утром в среду заметно снижаются после небольшого понижения накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 07:10 по Москве составила $70,73 за баррель (-0,42%), апрельская цена WTI - $67,61 за баррель (-0,91%).

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 5 марта отмечается небольшая положительная динамика, большинство фондовых индикаторов немного корректируется вверх после падения из-за опасений за темпы роста глобальной экономики в связи торговыми войнами.