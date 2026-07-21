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В Москве отметили усиление ядерного компонента в военном планировании ФРГ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Работа Германии в области ядерных технологий встраивается в общую линию Запада и стран НАТО на усиление ядерного компонента в военном планировании, заявил журналистам замглавы МИД Александр Грушко.

"Мы видим, что такая линия в целом встраивается в общую линию Запада, прежде всего стран НАТО, которые последовательно усиливают роль ядерного компонента не только в военных стратегиях, но и в военном планировании", - сказал он.

По его словам, в Москве видят, "что в последнее время происходит серьезное изменение законодательства целого ряда стран, которое развивается в сторону возможности приема на своей территории американских и не только американских ядерных средств. "Появляются такие концепции вроде французского европейского ядерного зонтика", - добавил он.

Таким образом, по словам Грушко, "то, что делает ФРГ, абсолютно неудивительно". "Тем более, учитывая высокий технологический промышленный потенциал этой страны", - сказал замминистра.

"Конечно, это реальности, которые тоже надо учитывать в нашем военном планировании", - заключил Грушко.

Его попросили прокомментировать информацию Службы внешней разведки России, в которой ранее заявили, что "в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность".

МИД НАТО Александр Грушко Германия Запад
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