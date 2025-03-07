Китай считает переговоры важнейшей формой урегулирования украинского конфликта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В основе урегулирования украинского конфликта должен лежать переговорный процесс, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Переговоры - это конечная точка конфликта, они же - начало восстановления мира", - сказал он журналистам в рамках сессии ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей, высший орган законодательной власти КНР) в Пекине.

Дипломат отметил, что Китай приветствует все усилия, направленные на мирное урегулирование ситуации вокруг Украины.

Вместе с тем, он добавил, что "безопасность одной страны не может быть построена на отсутствии безопасности другой".

Ван И признал, что конфликт носит затяжной характер и для решения проблемы необходимо время. В то же время из этого необходимо извлечь уроки.