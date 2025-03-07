Оценка роста ВВП еврозоны в IV квартале улучшена до 0,2%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,1%, и эксперты в среднем ожидали подтверждения предыдущей оценки, по данным Trading Economics.

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 1,2% - максимальными темпами с начала 2023 года. Предыдущие данные указывали на рост этого показателя на 0,9%.

В третьем квартале ВВП еврозоны увеличился на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев и на 1% в годовом выражении. Ранее сообщалось о росте на 0,9% год к году.

Потребительские расходы в еврозоне в октябре-декабре увеличились на 0,4%, государственные расходы - также на 0,4%, капиталовложения бизнеса - на 0,6%. Экспорт и импорт сократились на 0,1%.

Самый активный рост к предыдущему кварталу продемонстрировала экономика Ирландии (на 3,6%), ВВП Дании вырос на 1,6%, Португалии - на 1,5%. Тем временем экономика Мальты сократилась на 0,7%, Австрии - на 0,4%, Германии и Финляндии - на 0,2%.

Экономика Евросоюза в четвертом квартале выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,4% в годовом выражении.

Это третья и окончательная оценка динамики ВВП за четвертый квартал. Предварительная оценка за первый квартал будет опубликована 16 апреля.

По последним данным, в 2024 году ВВП еврозоны вырос на 0,9%, ЕС – на 1%. В 2023 году рост составил 0,4% в обоих случаях.