Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи грузино-армянской границы

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Грузии вблизи границы с Арменией в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр был на территории Армении в 45 километрах от границы. О последствиях землетрясения пока не сообщается.

Позднее в спасательная служба МВД Армении сообщила, что землетрясение произошло на севере страны: в 6 км к северо-востоку от города Спитак (в 100 км к северу от Еревана) на глубине 10 км, магнитудой 4.6.

В эпицентре сила подземных толчков составила 6-7 баллов.

О разрушениях не сообщается.