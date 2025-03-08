В Грузии произошло второе за сутки землетрясение

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Грузии в субботу произошло еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 4,0, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Эпицентр землетрясения находился в северо-восточной части республики, в 31 километре от населенного пункта Тианети у села Уканпшави.

Ранее Центр сообщил о произошедшем землетрясении вблизи грузино-армянской границы магнитудой 5,1.

Также в субботу сообщалось о землетрясении на севере Армении. Спасательная служба МВД Армении сообщила, что землетрясение произошло в 6 км к северо-востоку от города Спитак (в 100 км к северу от Еревана - ИФ) на глубине 10 км, магнитудой 4.6.