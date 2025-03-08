Поиск

В Грузии произошло второе за сутки землетрясение

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Грузии в субботу произошло еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 4,0, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Эпицентр землетрясения находился в северо-восточной части республики, в 31 километре от населенного пункта Тианети у села Уканпшави.

Ранее Центр сообщил о произошедшем землетрясении вблизи грузино-армянской границы магнитудой 5,1.

Также в субботу сообщалось о землетрясении на севере Армении. Спасательная служба МВД Армении сообщила, что землетрясение произошло в 6 км к северо-востоку от города Спитак (в 100 км к северу от Еревана - ИФ) на глубине 10 км, магнитудой 4.6.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США создали на Аляске дополнительно 20 шахтных пусковых установок для противоракет

США намерены отказаться от участия в планировании новых учений НАТО в Европе

США намерены отказаться от участия в планировании новых учений НАТО в Европе

В Польше собрались ввести всеобщую обязательную военную подготовку

В Польше собрались ввести всеобщую обязательную военную подготовку

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи грузино-армянской границы

Что случилось этой ночью: суббота, 8 марта

Трамп может передислоцировать 35 тыс. американских военных из Германии в Восточную Европу

Президент США исключил помощь Киеву, если он не готов завершить конфликт с РФ

Президент США исключил помощь Киеву, если он не готов завершить конфликт с РФ

Задержанный по делу о взрыве в Кабуле признался в причастности к теракту в Crocus

Что произошло за день: пятница, 7 марта

Бельгия пообещала Украине военную помощь на миллиард евро

Бельгия пообещала Украине военную помощь на миллиард евро
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5967 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });