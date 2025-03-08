Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Армении

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло на севере Армении утром в субботу, сообщает спасательная служба МВД Армении.

8 марта в 09:26 сейсмологическая сеть службы сейсмической защиты МВД зарегистрировала землетрясение в 6 км к северо-востоку от города Спитак (в 100 км к северу от Еревана - ИФ) на глубине 10 км, магнитудой 4.6, говорится в сообщении.

В эпицентре сила подземных толчков составила 6-7 баллов.

О разрушениях не сообщается.