СМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Москву
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву для переговоров с российским руководством, сообщает журналист Bloomberg Аннмари Хордерн.
"Стив Уиткофф намерен посетить Москву для встречи с президентом Путиным", - написала она в сети X со ссылкой на источники.
Предполагаемая дата этой поездки не приводится.
Уиткофф - спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку. При этом он активно участвует и в контактах по украинскому урегулированию.