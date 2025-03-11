СМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Москву

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву для переговоров с российским руководством, сообщает журналист Bloomberg Аннмари Хордерн.

"Стив Уиткофф намерен посетить Москву для встречи с президентом Путиным", - написала она в сети X со ссылкой на источники.

Предполагаемая дата этой поездки не приводится.

Уиткофф - спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку. При этом он активно участвует и в контактах по украинскому урегулированию.