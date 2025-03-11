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Израиль и Ливан договорились провести переговоры по пограничным разногласиям

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Израиль и Ливан согласились провести переговоры, на которых обсудят пограничные разногласия и проблему присутствия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

На встрече, которая прошла в ливанском городе Эн-Накура между представителями ЦАХАЛ, США, Франции и Ливана, стороны договорились учредить три совместные рабочие группы по ряду вопросов.

Одна группа займется вопросом дальнейшего военного присутствия Израиля в пяти пунктах в Ливане, вторая - проблемой пограничной линии между Израилем и Ливаном, третья - ливанскими гражданами, которых удерживают в Израиле.

Кроме того, Израиль согласился освободить пять ливанских заключенных в знак уважения новому президенту Ливана - Жозефу Ауну.

Израиль Ливан
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