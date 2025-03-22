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Израиль нанес удары по югу Ливана в ответ на ракетные обстрелы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в субботу нанесла десятки ударов по южным районам Ливана, сообщает The Times of Israel.

Удары с воздуха последовали после ракетных обстрелов израильской территории, устроенных с ливанской территории.

Военные уточнили, что целью ударов по Ливану были пусковые ракетные установки и командный пункт движения "Хезболла".

Со своей стороны, ливанская армия заявила, что обнаружила и уничтожила три пусковые установки, использованные в ходе удара по Израилю.

Во Временных силах ООН в Ливане (UNIFIL) выразили тревогу в связи с проведенными обеими сторонами обстрелами и предупредили, что "это может привести к серьезным последствиям для всего региона". "Мы решительно призываем все стороны не ставить под угрозу достигнутый прогресс", - отметили в UNIFIL.

Ливан Израиль Хезболла ООН UNIFIL
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