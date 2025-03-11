Макрон призвал военных 30 стран разработать гарантии безопасности для Украины

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал во вторник собравшихся в Париже начальников генеральных штабов около 30 стран приступить к разработке плана, определяющего "надежные гарантии безопасности" для Украины.

"Ввиду ускорения мирных переговоров" президент уточнил, что "сегодня следует перейти от концепции к плану с целью определить заслуживающие доверия гарантии безопасности, чтобы прочный и длительный мир стал возможен на Украине", - сообщил после совещания Елисейский дворец, чье коммюнике цитируют французские СМИ.

Также сообщается, что участники встречи сошлись во мнении, что гарантии безопасности "не должны быть отделены от НАТО и его возможностей".

Международное совещание военачальников, "готовых гарантировать будущий мир на Украине", состоялось по инициативе Макрона.