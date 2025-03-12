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США отложили 50%-е повышение пошлин на канадские сталь и алюминий

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что запланированное повышение тарифов на импорт канадской стали и алюминия до 50% не вступит в силу на этой неделе.

"Правильно", - ответил он на вопрос журналиста телеканала CNBC News о том, откладывается ли повышение пошлин для Канады.

Наварро отметил, что министр торговли США Говард Латник "проделал прекрасную работу по согласованию этого вопроса".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о своем плане удвоить импортные пошлины на канадские металлы в ответ на решение Онтарио ввести 25% налог на экспорт электроэнергии в США.

После разговора с министром торговли США премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд согласился повременить с планом о наценке в 25% на экспорт электроэнергии в США.

Форд отметил, что ожидает, что президент США в ответ откажется от плана повышения до уровня в 50% пошлин на сталь и алюминий из Канады.

Кроме того, Форд пояснил, что согласился поставить на паузу свой план с учетом того, что представители США и Канады позже на этой неделе должны обсудить проблему торговых пошлин между их странами.

Трамп, со своей стороны, заявил, что с уважением относится к решению Форда. Американский президент отметил, что теперь рассмотрит вопрос о том, стоит ли ему отказываться от пошлин в 50% на сталь и алюминий из Канады и вернуть их к отметке в 25%. Он добавил, что "вероятно", так и поступит.

Ранее во вторник Трамп поручил министерству торговли увеличить еще на 25% пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио наценки на электричество.

"На основе введенных Онтарио 25-процентных пошлин на "электричество", поступающее в США, я поручил моему министру торговли поднять на 25% - до 50% - пошлины на сталь и алюминий, поступающие в США из Канады", - написал он в социальной сети Truth Social во вторник.

Онтарио предоставляет электричество американским штатам Нью-Йорк, Миннесота и Мичиган.

США Питер Наварро Канада сталь алюминий пошлины
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