Лукашенко не планирует контактировать с американцами в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам в Кремле, что не планирует принимать участие в переговорах с представителями США в Москве, которые пройдут одновременно с его визитом.

"Нет. Чего я буду с ними (представителями США - ИФ) контактировать?" - заявил он, отвечая на вопросы.

Тем не менее, он уточнил, что Белоруссия всегда поддерживала определенные контакты с США "определенными ведомствами" по ряду вопросов.

"А в данном случае нам зачем встречаться? Нам нет никакого смысла", - добавил он.