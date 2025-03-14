Главы МИД G7 обсудили санкции против РФ в случае ее отказа от перемирия на Украине

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 на встрече в Канаде обсудили возможность введения дополнительных санкций против РФ в случае ее отказа от перемирия с Украиной, говорится в опубликованном в пятницу заявлении.

"Мы призвали Россию также согласиться на перемирие и на полную его имплементацию. Обсудили вариант с введением дополнительных мер против России в случае, если перемирия не будет. В частности, речь шла о дальнейших санкциях, о "потолке" на цены на нефть, а также - о дополнительной поддержке Украины и о других мерах", - отмечается в нем.

Также министры среди возможных мер обсудили и использование доходов от замороженных активов РФ.