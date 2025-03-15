Президент США поручил спецпосланнику Келлогу сконцентрироваться на контактах с Украиной

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу заниматься контактами с украинским руководством.

"Рад сообщить вам, что Кит Келлог назначен спецпосланником по Украине. Он - уважаемый военный эксперт", - написал Трампа в субботу в соцсети Truth Social.

Американский президент пояснил, что Келлог "будет заниматься прямыми контактами с президентом Зеленским, с другими украинскими руководителями".

До сих пор Келлог занимал должность спецпосланника по Украине и России. Однако еще в феврале 2025 года он пояснил журналистам, что Трамп попросил его сфокусироваться не на России, а на контактах с Киевом и с европейскими странами.

В украинском урегулировании принимает участие еще один спецпосланник Трампа - Стив Уиткофф. Он курирует ближневосточный регион, однако американский президент попросил Уиткоффа заниматься и поиском решения украинского конфликта.

Ранее на этой неделе Уиткофф, как сообщалось, провел переговоры в Москве.