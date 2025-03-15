Поиск

Президент США поручил спецпосланнику Келлогу сконцентрироваться на контактах с Украиной

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу заниматься контактами с украинским руководством.

"Рад сообщить вам, что Кит Келлог назначен спецпосланником по Украине. Он - уважаемый военный эксперт", - написал Трампа в субботу в соцсети Truth Social.

Американский президент пояснил, что Келлог "будет заниматься прямыми контактами с президентом Зеленским, с другими украинскими руководителями".

До сих пор Келлог занимал должность спецпосланника по Украине и России. Однако еще в феврале 2025 года он пояснил журналистам, что Трамп попросил его сфокусироваться не на России, а на контактах с Киевом и с европейскими странами.

В украинском урегулировании принимает участие еще один спецпосланник Трампа - Стив Уиткофф. Он курирует ближневосточный регион, однако американский президент попросил Уиткоффа заниматься и поиском решения украинского конфликта.

Ранее на этой неделе Уиткофф, как сообщалось, провел переговоры в Москве.

Дональд Трамп США Киев Кит Келлог
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп поручил ВС США начать мощные действия против хуситов

Трамп поручил ВС США начать мощные действия против хуситов

В Белграде больше ста тысяч человек вышли на акцию протеста

Задержание Павла Дурова во Франции

Судебные власти Франции разрешили Дурову на время переехать в Дубай

Ушаков отметил, что европейские лидеры стремятся подстроиться под позицию Трампа

Стармер считает нужным оказывать давление на РФ для украинского урегулирования

Стармер считает нужным оказывать давление на РФ для украинского урегулирования

Стармер намерен призвать сторонников Киева усилить давление на РФ

Стармер намерен призвать сторонников Киева усилить давление на РФ

Что случилось этой ночью: суббота, 15 марта

Южная Корея заявила, что несколько самолетов ВКС РФ вошли в зону южнокорейской ПВО

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Трамп заявил о "хороших переговорах" c Москвой по Украине в пятницу

Трамп заявил о "хороших переговорах" c Москвой по Украине в пятницу
Хроники событий
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6021 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });