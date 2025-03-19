Уолл-стрит упала в ожидании решения Федрезерва

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали статданные из США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно во вторник, число домов, строительство которых было начато в Штатах в феврале, выросло на 11,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,501 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составляло 1,350 млн, а не 1,366 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение с объявленного ранее январского уровня на 1% - до 1,38 млн, по данным Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.

В центре внимания участников рынка остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером. Аналитики в целом полагают, что по его итогам ключевая ставка будет оставлена в диапазоне 4,25-4,5%.

Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Федрезерва Джерома Пауэлла и обновленными макроэкономическими прогнозами.

"Устойчиво высокая инфляция и рост инфляционных ожиданий повышают планку для снижения ставки Федрезерва, - отметила Лорен Гудвин из New York Life Investments. - ФРС, вероятно, хочет дождаться более выраженного ухудшения финансовых условий и прогнозов экономического роста прежде, чем снижать ставки, с учетом столь высокой инфляции".

Акции Nvidia Corp. подешевели на 3,4% после выступления главы компании Дженсена Хуана на ежегодной конференции компании. Он представил новые микрочипы для создания и внедрения технологий искусственного интеллекта Blackwell Ultra и графические процессоры Vera Rubin, которые поступят в продажу в 2026 году.

Цена бумаг Tesla упала на 5,3%. С начала года капитализация компании снизилась на 41% из-за критики её главы и основателя Илона Маска за резкие заявления, поддержку крайне правых политических партий в Европе и меры по сокращению госрасходов в качестве главы департамента эффективности правительства США (DOGE).

Капитализация Alphabet Inc. опустилась на 2,2% на новости, что компания достигла соглашения о покупке стартапа Wiz, работающего в сфере кибербезопасности, за $32 млрд. Это крупнейшая сделка в истории Alphabet.

Тем временем американские депозитарные акции Tencent Music Entertainment Group (TME) подскочили на 15%. Китайская компания, владеющая крупнейшим в КНР музыкальным стриминговым сервисом, в четвертом квартале прошлого года увеличила выручку на 8,2% относительно того же периода годом ранее - до 7,46 млрд юаней ($1,02 млрд). Аналитики, опрошенные LSEG, оценивали выручку компании на уровне 7,3 млрд юаней.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,62% и составил 41581,31 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,07% - до 5614,66 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,71% и составил 17504,12 пункта.