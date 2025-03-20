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Шведский ЦБ сохранил ставку на уровне 2,25% и не ожидает снижений в будущем

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Центральный банк Швеции (Riksbank) по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2,25% годовых.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, прошенных Trading Economics.

С прошлого мая ЦБ снизил ставку в общей сложности на 1,5 процентного пункта, до минимума с октября 2022 года.

Riksbank ожидает, что инфляция в Швеции будет превышать целевые 2% в текущем году, но стабилизируется около таргетируемого показателя в 2026 году.

Руководство центробанка полагает, что ставка останется на прежнем уровне в обозримом будущем, но готово скорректировать курс денежно-кредитной политики в случае отклонения инфляции от целевого показателя.

Швеция
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