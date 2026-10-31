Госдеп одобрил продажу Украине ракет для систем Patriot

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госдеп США принял решение одобрить возможную продажу Украине ракет PAC-3 для зенитных комплексов Patriot, сообщается на сайте ведомства.

"Продажа ракет возможна по линии иностранных военных поставок. В этом случае Украина оплатит закупку за счёт средств, полученных от Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART, а также за счёт национальных средств, финансируемых кредитом ЕС. В сделке не задействованы средства бюджета США. Предполагаемая стоимость сделки - $ 2,1 млрд." - говорится в сообщении.

Украина запросила около 500 ракет PATRIOT PAC-3, в поставку также могут войти запчасти для ракет, программное обеспечение.

CNN отмечает, что речь идет о модификации ракет PAC-3 MSE - наиболее современной из ныне находящихся на вооружении. Телеканал подчеркивает, что Госдеп не указал сроки возможных поставок. Нет информации и о том, могут ли какие-то элементы производиться на Украине.

Летом 2026 г. президент США поднимал вопрос о выдаче Украине лицензии на производство ракет для системы Patriot. Однако в начале сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выдача такой лицензии не решит проблемы Украины в краткосрочной перспективе. После этого обсуждение данного вопроса было прекращено.