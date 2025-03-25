Директор Нацразведки США видит угрозу в сотрудничестве КНР, России, Ирана и КНДР

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Взаимодействие Китая, России, Ирана и Северной Кореи в ряде сфер создает угрозы для интересов США, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в профильном комитете Сената.

"Разведсообщество видит, что КНР, Россия, Иран и КНДР ведут деятельность, которая может создавать вызовы для возможностей и интересов США, особенно в сферах, связанных с нашей безопасностью и экономикой", - сказала она.

По ее словам, в некоторых сферах взаимодействие этих стран "нацелено против интересов США и на собственную защиту от американских санкций".

Говоря о ядерном и неядерном арсенале России, она указала, что Россия представляется "внушительным соперником" для США. Кроме того, по ее оценке, российская сторона "разработала передовые возможности в сфере киберпространства", а также развивает свой потенциал, чтобы "ослабить инфраструктуру США и союзников в космосе".

Габбард отмечает, что разведсообщество США считает Китай своим "стратегическим соперником, имеющим наибольшие возможности". В частности, она отметила "передовые возможности" Пекина в сфере гиперзвукового оружия, а также в космосе и киберпространстве.