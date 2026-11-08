Демократы в Конгрессе США готовят пакет помощи Украине на $15 млрд

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Демократы в Конгрессе США готовят новый пакет помощи Украине по безопасности, объем которого может составить $15 млрд, сообщает Financial Times.

По данным издания, демократы, которые по итогам промежуточных выборов получат большинство в Конгрессе, надеются провести законопроект о помощи Украине путем корректировки проекта ежегодного закона об обороне США (NDAA). Согласно замыслу, законопроект можно было бы одобрить еще до начала работы конгресса нового созыва в январе 2027 года.

Газета отмечает, что, кроме того, демократы ведут работу над тем, чтобы внести в документ и положения о дополнительных санкциях против России и о продолжении передачи Киеву разведданных и ракет-перехватчиков.

Издание отмечает, что без двух третей голосов в обеих палатах демократы не смогут преодолеть вето Трампа. Следовательно, для одобрения законопроекта им потребуется поддержка хотя бы части республиканцев.

В Белом доме заявили, что "президент Трамп, спецпосланники Уиткофф и Кушнер по-прежнему сосредоточены на срочной работе по прекращению войны на Украине, продвижению мирного плана президента по Газе и созданию условий для прочного мира и стабильности, а также, что администрация приветствует конструктивное взаимодействие с конгрессом и будет отвечать на обоснованные запросы в рамках надзорных полномочий".