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Российская подлодка провела учебные пуски крылатых ракет из Японского моря

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Дизельная подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота выполнила пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Японского моря, сообщили в Минобороны России в среду.

"Первой ракетой успешно поражена надводная цель - морской щит-мишень. Вторая ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его информации, дальность стрельбы составила более 1 тыс. километров.

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и дроны, сообщили в министерстве обороны.

"Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный переход в назначенный район", - сказали в ведомстве.

Там сообщили, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж подлодки за успешное выполнение ракетной стрельбы.

По официальной информации, дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 - четвертая в серии из шести субмарин, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота. "Уфа" вошла в состав ВМФ России в ноябре 2022 года. В главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке подлодка прибыла Южным морским путем в декабре 2024 года.

Согласно открытым данным, проект 636.3 ("Варшавянка") - серия современных дизельных подлодок, которые оснащаются крылатыми ракетами большой дальности. Подлодки проекта отличаются акустической скрытностью и дальностью обнаружения целей. Для нужд Тихоокеанского флота построено шесть таких субмарин, пять из них уже вошли в его состав - "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан", "Уфа" и "Можайск". Подводная лодка "Якутск", заключительная в этой серии, была спущена на воду в октябре 2024 года.

Строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота РФ завершилось в 2016 году.

ВМФ России Владивосток Петропавловск-Камчатский Минобороны России
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