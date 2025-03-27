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Задержанная Евгения Гуцул заявила, что Молдавия хочет ввести в Гагаузии внешнее управление

Задержанная Евгения Гуцул заявила, что Молдавия хочет ввести в Гагаузии внешнее управление
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии готовы поставить в автономии своего ставленника, среди них - Сергей Чернев, представитель Госканцелярии в Комрате.

"Подконтрольные правящей партии PAS силовики уже два года пытаются меня прижать липовыми уголовными делами. Мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана и выезд из страны. Но я не сдамся. То, что делают PAS и президент Майя Санду в отношении Гагаузии, - это открытое оскорбление гагаузского народа и нарушение наших законных прав", - говорится в обращении Гуцул к жителям автономии.

Гуцул назвала свой арест "частью большого плана Кишинева по уничтожению автономии".

В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлением, в котором подчеркнула, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого Конституцией Молдавии.

Со своей стороны председатель парламента Молдавии, лидер правящей Партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу заявил, что задержание башкана Гагаузии "соответствует интересам национальной безопасности страны".

"Задержание Гуцул подтверждает, что мы поступили правильно, когда в стратегии национальной безопасности объявили Россию угрозой для нашей страны. Россия не должна вмешиваться в дело главы Гагаузии, это наше внутреннее дело", - сказал Гросу журналистам в четверг в парламенте.

Между тем, суд в Кишиневе рассматривает запрос прокуроров об аресте башкана Гагаузии на 30 суток. У здания суда собралось несколько десятков сторонников Гуцул, которые требуют ее немедленного освобождения.

Пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры сообщила, что прокуроры обратились в суд с ходатайством о помещении Гуцул под предварительный арест на 30 суток.

Глава Гагаузии была задержана в кишиневском аэропорту 25 марта.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), ее задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Ее подозревают в фальсификации документов о денежных пожертвованиях физических лиц в ее пользу на выборах и документов, подтверждающих источники финансовых средств.

В НЦБК сообщали, что на банковский счет Гуцул, открытый для участия в выборах, поступили деньги из запрещенных законом источников в размере 370 тыс. леев ($20 тыс.), которые впоследствии использовали в избирательной кампании.

Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании ее политической деятельности путем ввоза денег из России и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 г. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политически мотивированным".


Молдавия PAS Гагаузия Евгения Гуцул
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