Китайский автопроизводитель Chery построит предприятие в Турции за $1 млрд

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Chery Automobile Co. планирует построить предприятие по выпуску электромобилей в Турции стоимостью $1 млрд.

Предприятие Chery в турецком Самсуне сможет ежегодно производить 200 тыс. автомобилей, говорится в сообщении министерства промышленности Турции. Кроме того, Chery планирует выпускать автокомпоненты на этом заводе.

Проект также включает создание центра исследований и разработок, который, как ожидается, создаст 5 тыс. рабочих мест.

Открытие предприятия Chery расширит присутствие китайских автопроизводителей в Турции, которая имеет таможенное соглашение с ЕС и становится опорной точкой для экспорта их продукции в Европу. В прошлом году BYD Co. также анонсировала план строительства предприятия в стране стоимостью $1 млрд.

Страна и сама является крупным рынком, на долю электромобилей пришлось 11% всех продаж новых машин в Турции в прошлом году.