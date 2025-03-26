Поиск

Китайский автопроизводитель Chery построит предприятие в Турции за $1 млрд

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Chery Automobile Co. планирует построить предприятие по выпуску электромобилей в Турции стоимостью $1 млрд.

Предприятие Chery в турецком Самсуне сможет ежегодно производить 200 тыс. автомобилей, говорится в сообщении министерства промышленности Турции. Кроме того, Chery планирует выпускать автокомпоненты на этом заводе.

Проект также включает создание центра исследований и разработок, который, как ожидается, создаст 5 тыс. рабочих мест.

Открытие предприятия Chery расширит присутствие китайских автопроизводителей в Турции, которая имеет таможенное соглашение с ЕС и становится опорной точкой для экспорта их продукции в Европу. В прошлом году BYD Co. также анонсировала план строительства предприятия в стране стоимостью $1 млрд.

Страна и сама является крупным рынком, на долю электромобилей пришлось 11% всех продаж новых машин в Турции в прошлом году.

Китай Chery Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Южной Корее число жертв лесных пожаров выросло до 24 человек

В Южной Корее число жертв лесных пожаров выросло до 24 человек

В России заявили, что Киев продолжает удары по энергетической инфраструктуре РФ

Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева

Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана в аэропорту Кишинева

Новак и Сийярто обсудили в Москве условия поставок нефти и газа в Венгрию

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });