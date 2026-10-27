NYT узнала, что власти США задумались о снятии санкций с РФПИ

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти США изучают возможность отмены санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), пишет во вторник издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

"Американский чиновник подтвердил, что администрация (Дональда Трампа - ИФ) рассматривает запрос фонда на снятие санкций", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что такая мера возможна в рамках усилий по "улучшению отношений США и России и помощи в прекращении военных действий" на Украине.