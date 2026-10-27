Москва отвергла обвинения Бухареста в причастности к пожару в румынском Брашове

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Обвинения Бухареста в причастности Москвы к пожару на одном из предприятий румынского города Брашов голословны, доказательств не предъявлено, заявили в посольстве РФ в Румынии.

27 октября посол России Владимир Липаев был приглашен в МИД Румынии для беседы, "в ходе которой румынская сторона голословно обвинила Россию в организации пожара на одном из предприятий города Брашов, произошедшем 14 сентября", говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в ее телеграм-канале.

"Разумеется, никаких доказательств предъявлено не было. Российский дипломат решительно отверг клеветнические инсинуации на эту тему, указав, что Российская Федерация никогда не планировала, не координировала и не осуществляла акты саботажа на территории Румынии, равно как и других иностранных государств", - проинформировали в посольстве.

В сообщении отмечается, что "попытки возложить на Россию ответственность за инциденты с морскими судами на Черном море глава российской дипмиссии охарактеризовал как политический цинизм и лицемерие".

В ходе встречи посол Липаев "призвал осознать, что опасность для Румынии представляет не Россия, а послушное следование курсу на эскалацию, навязываемому утратившей связь с реальностью бюрократической верхушкой НАТО и Евросоюза", заявили в посольстве.