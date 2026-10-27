СМИ сообщили о бегстве за границу проигравшего выборы президента Бразилии Болсонару

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Родственники проигравшего во втором туре президентских выборов в Бразилии Флавиу Болсонару получили информацию о том, что он действительно бежал из страны, пишет во вторник газета "Фолья ди Сан-Паулу".

"Люди, имеющие доступ к ближайшим родственникам семьи Болсонару, получили информацию во вторник, что сенатор Флавиу Болсонару бежал из Бразилии в Аргентину. Предполагается, что оттуда он направится в США", - говорится в статье. Ранее об этом сообщали некоторые СМИ со ссылкой на источники.

В бразильской полиции проверяют данную информацию и устанавливают, где именно Болсонару пересек границу.

Ранее судебные власти Бразилии распорядились, чтобы сенатор Болсонару сдал паспорт и не покидать территорию страны. Однако экс-кандидат это требование не выполнил.

Судья Верховного суда Бразилии Флавиу Дину ранее во вторник постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании Болсонару.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару не признал поражение: по его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.