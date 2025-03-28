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Молдавские прокуроры подали два запроса об аресте главы Гагаузии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Депутат объявленной в Молдавии неконституционной партии "Шор" Вадим Фотеску заявил, что прокуроры подали сразу два запроса об аресте башкана (главы) Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

"Прокуратура извратилась до такой степени, что подала два запроса на арест Евгении Гуцул на 30 суток. Они хотят наверняка - если по одному запросу не будет решения об аресте, то тут же последует второе заседание. Наши представители присутствуют на заседании, адвокаты работают, чтобы освободить Евгению Гуцул уже сегодня и доказать, что это политическое преследование", - сказал Фотеску.

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Утром Гуцул была доставлена в суд сектора Чокана, у здания которого собралось несколько десятков сторонников, требующих её освобождения.

Гуцул задержали 25 марта по уголовному делу о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Её подозревают в фальсификации документов о денежных пожертвованиях физических лиц в ее пользу на выборах и документов, подтверждающих источники финансовых средств.

Кроме того, Гуцул фигурирует в двух уголовных делах, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании её политической деятельности путём ввоза денег из России и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 году.

Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело политически мотивированным.

Молдавия Евгения Гуцул Гагаузская автономия
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