Суд перенес на понедельник рассмотрение вопроса об аресте Евгении Гуцул

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Суд по просьбе адвокатов башкана (главы) Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул перенес заседание по вопросу о ее аресте на 31 марта, сообщает сайт суда Кишинева.

"Заседание по вопросу ходатайства, поданного государственным обвинителем, перенесено по просьбе защитника Морару Сергея и в отсутствии обвиняемой Евгении Гуцул", - говорится в сообщении.

Глава Гагаузии была задержана в кишиневском аэропорту 25 марта. Утром 28 марта ее доставили в суд сектора Чокана, у здания которого собралось несколько десятков ее сторонников, который требуют ее освободить.

Депутат объявленной в Молдавии неконституционной партии "Шор" Вадим Фотеску заявлял, что прокуроры подали сразу два запроса об аресте Гуцул.

Как сообщал Национальный центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Ее подозревают в фальсификации документов о денежных пожертвованиях физических лиц в ее пользу на выборах и документов, подтверждающих источники финансовых средств.

В НЦБК сообщали, что на банковский счет Гуцул, открытый для участия в выборах, поступили деньги из запрещенных законом источников в размере 370 тысяч леев ($20 тысяч), которые впоследствии использовали в избирательной кампании.

Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании ее политической деятельности путем ввоза денег из России и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 г. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политически мотивированным".

27 марта в обращении к жителям автономии Гуцул заявила, что центральные власти готовятся ввести в Гагаузии внешнее управление.