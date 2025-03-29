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Морская часть учения Indra Navy с кораблями РФ и Индии пройдет в Бенгальском заливе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в субботу, что морская часть российско-индийского учения Indra Navy-2025 начнется в понедельник в акватории Бенгальского залива.

"Морская часть учения в акватории Бенгальского залива стартует 31 марта", - говорится в сообщении.

Первая часть учения пройдет на берегу в формате конференции. "Командиры кораблей обсудят вопросы взаимодействия и порядок совместных действий в море. Моряки двух стран проведут взаимные посещения кораблей и спортивные мероприятия", - сообщило Минобороны.

Церемония открытия российско-индийского военно-морского учения состоялась в порту Ченнаи. Она прошла на борту эскадренного миноносца "Рана" ВМС Индии, сказали в ведомстве.

В учении Indra Navy-2025 от российской стороны задействованы корветы "Резкий", "Герой РФ Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота и средний морской танкер "Печенга". 26 марта корабли РФ зашли в порт Ченнаи.

Ранее этот отряд кораблей принял участие в многостороннем учении "Комодо-2025" в Индонезии, в трехстороннем военно-морском учении "Морской пояс безопасности - 2025", организованном иранской стороной, а также в учении "Аравийский муссон" c кораблями ВМС Пакистана.

Индия Бенгальский залив Indra Navy Минобороны РФ
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