Поиск

Финальный этап учения "Комодо-2025" с участием кораблей ТОФ прошел у побережья Индонезии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - У побережья острова Бали (Индонезия) состоялся финальный этап многостороннего международного военно-морского учения "Комодо-2025", в котором приняли участие корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает Минобороны России.

"В ходе практического эпизода учения экипажи кораблей отработали задачи по спасению на море. Корабли многонационального отряда в составе тактических групп осуществили поиск терпящего бедствие гражданского судна с проведением спасательной операции на воде", - говорится в сообщении.

Поиск осуществлялся в заданных районах с использованием палубных вертолётов. От российской стороны также был задействован палубный вертолёт Ка-27ПС, отметили в Минобороны.

После отработки всех задач практической части учения экипажи кораблей приняли участие в церемонии прощания, в ходе которой корабли прошли встречными курсами. В настоящее время отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение задач по плану дальнего похода, добавили в военном ведомстве.

Международное учение "Комодо-2025" стартовало 16 февраля. За неделю экипажи кораблей приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях, симпозиуме по безопасности и многонациональном параде. Всего в организованном ВМС Индонезии учении участвовало свыше 20 боевых кораблей и наблюдателей из более чем 30 стран, отметили в Минобороны.

ТОФ Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ХДС/ХСС побеждает на выборах в Бундестаг с 28,6% голосов, АдГ набирает 20,8%

Состояние папы римского остается критическим

Состояние папы римского остается критическим

Олаф Шольц признал поражение на выборах

Что произошло за день: воскресенье, 23 февраля

Экзит-полы прогнозируют победу ХДС/ХСС на выборах в Германии

Экзит-полы прогнозируют победу ХДС/ХСС на выборах в Германии

Спецпосланник президента США заявил, что военные действия на Украине были спровоцированы

Премьер Великобритании заявил о необходимости участия Киева в переговорах по Украине

Премьер Великобритании заявил о необходимости участия Киева в переговорах по Украине

Шесть человек погибли в Перу при обрушении крыши торгового центра

Шесть человек погибли в Перу при обрушении крыши торгового центра

Решетников не исключил подписание соглашения о безвизовом режиме с Мьянмой в марте

Песков считает, что Трамп не потерпит резких выпадов Зеленского в свой адрес

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5904 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });