Финальный этап учения "Комодо-2025" с участием кораблей ТОФ прошел у побережья Индонезии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - У побережья острова Бали (Индонезия) состоялся финальный этап многостороннего международного военно-морского учения "Комодо-2025", в котором приняли участие корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает Минобороны России.

"В ходе практического эпизода учения экипажи кораблей отработали задачи по спасению на море. Корабли многонационального отряда в составе тактических групп осуществили поиск терпящего бедствие гражданского судна с проведением спасательной операции на воде", - говорится в сообщении.

Поиск осуществлялся в заданных районах с использованием палубных вертолётов. От российской стороны также был задействован палубный вертолёт Ка-27ПС, отметили в Минобороны.

После отработки всех задач практической части учения экипажи кораблей приняли участие в церемонии прощания, в ходе которой корабли прошли встречными курсами. В настоящее время отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение задач по плану дальнего похода, добавили в военном ведомстве.

Международное учение "Комодо-2025" стартовало 16 февраля. За неделю экипажи кораблей приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях, симпозиуме по безопасности и многонациональном параде. Всего в организованном ВМС Индонезии учении участвовало свыше 20 боевых кораблей и наблюдателей из более чем 30 стран, отметили в Минобороны.