Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7A" (Long March 7A) вывела на орбиту экспериментальный спутник связи, сообщает Китайский информационный интернет-центр.

Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань на юге Китая в воскресенье в 00:05 по пекинскому времени (в субботу в 19:05 по Москве), следует из сообщения на сайте центра.

Спутник Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) успешно вышел на заданную орбиту. Он предназначен для тестирования многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи.