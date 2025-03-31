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В Мьянме объявили недельный траур по жертвам землетрясения

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Мьянмы объявили недельный национальный траур по 1,7 тыс. погибшим во время мощного землетрясения в стране, сообщают в понедельник местные СМИ со ссылкой на заявление властей.

Траур продлится до 6 апреля. В это время национальные флаги по всей стране будут приспущены.

Ранее СМИ сообщали, что число погибших в землетрясении превысило 1,7 тыс. человек. Из них около 700 человек погибли во время молитв из-за обрушения мечетей. Также около 3,4 тыс. пострадали и еще 300 человек числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в минувшую пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Мьянма
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