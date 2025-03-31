Поиск

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В результате произошедшего на прошлой неделе землетрясения в Мьянме погибли более 2 тыс. человек, передает в понедельник канал NDTV.

В миреВ Мьянме объявили недельный траур по жертвам землетрясенияЧитать подробнее

Власти страны в понедельник сообщили о 2 056 погибших в результате землетрясения. Также около 3,9 тыс. пострадали и 270 человек все еще числятся пропавшими без вести.

В конце прошлой недели сообщалось о 1,7 тыс. погибших, из них около 700 человек погибли во время молитв из-за обрушения мечетей. Также говорилось о 3,4 тыс. пострадавших и 300 пропавших без вести.

Власти объявили траур, который продлится до 6 апреля.

Последствия землетрясения в Мьянме

10
Жертвами землетрясения стали более 1,7 тыс. человекВласти Мьянмы объявили недельный национальный траур по жертвам землетрясения
Жертвами землетрясения стали более 1,7 тыс. человек
Мьянма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

МИД Молдавии объявил персонами нон грата трех российских дипломатов

В НАТО не нашли доказательств причастности России к повреждению кабелей на Балтике

Суд запретил Марин Ле Пен выдвигаться на выборы

Суд запретил Марин Ле Пен выдвигаться на выборы

Песков назвал взаимным интерес России и США к сотрудничеству по РЗМ

Песков назвал взаимным интерес России и США к сотрудничеству по РЗМ

Путин примет главу МИД Китая Ван И в Москве

Goldman повысил оценку вероятности рецессии в США до 35%

Goldman повысил оценку вероятности рецессии в США до 35%

Цена нефти Brent снизилась до $73,4 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 марта

Военная операция на Украине

Глава США заявил о наличии "психологического дедлайна" для прекращения огня на Украине

Глава США заявил о наличии "психологического дедлайна" для прекращения огня на Украине

Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6114 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });