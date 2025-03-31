Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В результате произошедшего на прошлой неделе землетрясения в Мьянме погибли более 2 тыс. человек, передает в понедельник канал NDTV.

Власти страны в понедельник сообщили о 2 056 погибших в результате землетрясения. Также около 3,9 тыс. пострадали и 270 человек все еще числятся пропавшими без вести.

В конце прошлой недели сообщалось о 1,7 тыс. погибших, из них около 700 человек погибли во время молитв из-за обрушения мечетей. Также говорилось о 3,4 тыс. пострадавших и 300 пропавших без вести.

Власти объявили траур, который продлится до 6 апреля.