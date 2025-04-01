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Дума рассмотрит законопроект о защите от навязывания платных дополнительных услуг

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Проект закона о продаже дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя Госдума рассмотрит во вторник, сообщил первый зампредседателя нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Госдума во вторник рассмотрит законопроект, которым устанавливается запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг за отдельную плату", - сказал Жуков журналистам.

Законопроект (787328) предлагает продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату осуществлять исключительно с согласия потребителя; установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг; предоставить право гражданам заявлять о требовании возврата денежных средств за предоставленные без согласия товары, услуги и работы, которое подлежит удовлетворению в течение 3-х дней; исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг или выражение его продавцом за потребителя; не допускать формирования условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект выносился на обсуждение среди подписчиков его телеграмм-канала, и многие сообщали, что часто сталкиваются с подобным при пользовании услугами банков, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны, покупке пакетов связи и подписок.

"Продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов необходимо помнить, что навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона", - отметил Володин.

Вячеслав Володин Александр Жуков Госдума
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