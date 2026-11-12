Число погибших при обрушении здания в Бруклине выросло до двух

Спасатели работают на месте обрушения здания в Бруклине, Нью-Йорк Фото: Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке выросло до двух, сообщает CNN со ссылкой на комиссара пожарной охраны Лилиан Бонсиньоре.

По ее словам, всего пострадали 19 человек, в том числе семеро детей. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 12 - в стабильном.

Инцидент произошел в среду около 16:00 по местному времени (00:00 по Москве в четверг) в районе Флэтбуш в центре Бруклина.

Обрушившееся здание располагалось на границе строительной площадки, где для реализации нового проекта ранее было снесено одноэтажное строение. В момент происшествия на площадке велись земляные работы. После обрушения кирпич и деревянные конструкции засыпали строительный котлован.

К поисково-спасательной операции были привлечены десятки сотрудников экстренных служб, кинологические расчеты и беспилотники.