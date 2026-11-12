Рубио и Ван И согласились с важностью обсуждения денуклеаризации на высшем уровне

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре согласились с важностью обсуждения на высшем уровне денуклеаризации, в том числе и в рамках потенциального трехстороннего формата с участием РФ, сообщили в Госдепартаменте США.

"Они согласились с важностью содержательного обсуждения на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трехсторонней встречи лидеров при участии России", - подчеркивается в релизе.

Рубио и Ван И, согласно релизу дипведомства, также "напомнили о двусторонней приверженности на уровне лидеров конструктивным отношениям стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и взаимности".

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе китайской стороны.

Собеседники обсудили предстоящий в ноябре визит президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС в Шэньчжэне и визит председателя КНР Си Цзиньпина на саммит "большой двадцатки" в Майами в декабре.

Ранее о состоявшейся в среду беседе Ван И и Рубио сообщала The Global Times.

"Ван И отметил, что Китай стремится укреплять коммуникацию и сотрудничество с США, должным образом преодолевать разногласия и решать деликатные вопросы", - говорится в публикации.