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ОПЕК+ в апреле сможет увеличить добычу на 88 тыс. б/с

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в апреле смогут увеличить производство нефти на 88 тыс. баррелей в сутки по сравнению с мартом, следует из опубликованных ОПЕК цифр.

С апреля восемь стран-добровольцев планируют начать развертывать ограничения в 2,2 млн б/с на ежемесячной основе - по 130-140 тыс. б/с в месяц.

Но с учетом опубликованного графика компенсаций ранее недосокращенных объемов ОПЕК+ сможет нарастить добычу нефти в апреле на 88 тыс. баррелей в сутки - до 35,5 млн б/с.

В частности, России нужно будет в апреле держать добычу на уровне марта - 8,953 млн б/с.

При этом по сравнению с февралем добыча ОПЕК+ в марте должна будет снизиться почти на 200 тыс. б/с - до 35,413 млн б/с.

Добыча за март будет опубликована в середине апреля.

ОПЕК+
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