Поиск

Hyundai Steel временно закрыл один из заводов из-за низкого спроса

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Hyundai Steel Co., второй по величине производитель стали в Южной Корее, временно закрыл один из трех заводов в стране по производству арматуры из-за низкого спроса, сообщает "Ренхап".

Работа предприятия, которое расположено в Инчхоне, будет приостановлена на весь апрель. Два других завода продолжат работать, заявил агентству представитель компании.

Hyundai Steel ожидает, что месячная остановка поможет сократить избыточное предложение на рынке, где производители стали страдают от снижения цен на продукцию на фоне ужесточения конкуренции. Через месяц сталепроизводитель может рассмотреть возможность частичного запуска завода, "если рынок арматуры не покажет признаков восстановления", отметили в компании.

Котировки акций Hyundai Steel снизились на 1,6% по итогам торгов во вторник. Капитализация сталепроизводителя за последний год упала на 23,6%, в то время как фондовый индекс Kospi потерял 8,4%.

Hyundai Steel Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

OpenAI провела инвестраунд на $40 млрд, получив оценку в $300 млрд

Трамп сравнил приговор Ле Пен с происходящим в США

Brent подорожала до $74,92 за баррель

Что случилось этой ночью: 1 апреля вторник

Республиканцы не верят в серьезность заявлений Трампа о третьем сроке

Пилотируемый корабль SpaceX успешно вышел на орбиту для полета над полюсами Земли

Пилотируемый корабль SpaceX успешно вышел на орбиту для полета над полюсами Земли
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута

Трамп уверен, что Россия выполнит свою часть сделки по Украине

Трамп уверен, что Россия выполнит свою часть сделки по Украине

Трамп хотел бы посоперничать с Обамой на президентских выборах

Ле Пен считает "скорбным днем для демократии" запрет на ее участие в выборах

Ле Пен считает "скорбным днем для демократии" запрет на ее участие в выборах
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6115 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });