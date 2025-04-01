Hyundai Steel временно закрыл один из заводов из-за низкого спроса

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Hyundai Steel Co., второй по величине производитель стали в Южной Корее, временно закрыл один из трех заводов в стране по производству арматуры из-за низкого спроса, сообщает "Ренхап".

Работа предприятия, которое расположено в Инчхоне, будет приостановлена на весь апрель. Два других завода продолжат работать, заявил агентству представитель компании.

Hyundai Steel ожидает, что месячная остановка поможет сократить избыточное предложение на рынке, где производители стали страдают от снижения цен на продукцию на фоне ужесточения конкуренции. Через месяц сталепроизводитель может рассмотреть возможность частичного запуска завода, "если рынок арматуры не покажет признаков восстановления", отметили в компании.

Котировки акций Hyundai Steel снизились на 1,6% по итогам торгов во вторник. Капитализация сталепроизводителя за последний год упала на 23,6%, в то время как фондовый индекс Kospi потерял 8,4%.