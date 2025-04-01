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Загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в марте сократилась до 80%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Загрузка европейской ветки газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в марте 2025 года составила 80% после 98% в феврале. Об этом свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

В марте 2025-го по ней было поставлено 1,404 млрд куб. м газа, или 45,3 млн кубометров в сутки. В январе 2025 года общая прокачка была 1,558 млрд куб. м (50,3 млн кубометров в сутки) со средним процентом использования в 89%, в феврале 1,552 млрд куб. м (55,4 млн кубометров в сутки), 98%.

За газовые сутки 31 марта по магистрали было прокачано 44,5 млн кубометров.

На данный момент максимальная твердая техническая возможность прокачки по этому участку составляет 56,7 млн кубометров в сутки. И, к примеру, 18 февраля было обеспечено 100-процентное использование этой мощности.

За первый квартал 2025 года по магистрали прокачано 4,514 млрд кубометров по сравнению с 3,888 млрд кубометров за январь-март 2024 года.

В 2024 году через пункт "Странджа 2 / Малкочлар" на границе Турции и Болгарии (здесь на территорию ЕС приходит газ "Турецкого потока") прошло 16,674 млрд куб. м газа; в 2023-м - 13,661 млрд куб. м.

С начала февраля возможности "Турецкого потока" задействованы также для поставок российского газа (через Венгрию) в Словакию, которая оказалась лишенной доступа к российскому газу из-за отказа Киева продлевать транзитный контракт с "Газпромом". В Братиславе также ждут роста поставок российского газа в страну с апреля.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год. После отказа Украины продлевать договор на транзит российского газа он остается единственным путем доставки российских объемов трубопроводного газа в Европу.

Турецкий поток Турция Газпром
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