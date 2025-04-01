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Число банкротств в Швеции в марте достигло максимума для этого месяца с 1994 года

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Швеции в марте объявили о своей несостоятельности 923 компании, что на 13% выше показателя за тот же месяц прошлого года, по данным кредитного агентства Creditsafe i Sverige AB.

Это максимальное количество для марта с 1994 года.

Число банкротств особенно значительно возросло в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, а также в строительстве и розничной торговле. Кроме того, в прошлом месяце объявил о несостоятельности производитель аккумуляторов для электромобилей Northvolt AB, а также его подразделения Northvolt Revolt AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Ett AB и Northvolt Systems AB. Совокупный оборот этих компаний составлял более 5 млрд шведских крон ($500 млн) в год, а численность сотрудников - почти 5 тыс. человек.

"Тот факт, что в этом месяце количество банкротств выросло практически во всех отраслях, вызывает беспокойство, - заявил главный исполнительный директор Creditsafe i Sverige Хенрик Якобссон, которого цитируют шведские СМИ. - Домохозяйства держатся за свои кошельки вместо того, чтобы потреблять, рентабельность компаний находится под давлением, а глобальная неопределенность еще больше подпитывает эту осторожность".

По итогам первого квартала количество банкротств в Швеции составило 2760, что на 1% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. При этом было создано 3829 компаний, что соответствует прошлогоднему уровню, но хуже среднего показателя за последние пять лет.

Швеция
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