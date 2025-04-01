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Гражданин США задержан за незаконное пересечение границы Белоруссии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники белорусской таможни задержали гражданина США, сообщили в Госпогранкомитете во вторник.

В отношении нарушителя начат административный процесс за незаконное пересечение государственной границы Белоруссии.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что гражданин США 24 марта дважды пытался въехать на территорию республики: утром через пункт пропуска Каменный Лог (Мядининкай), а вечером того же дня - через погранпереход Бенякони (Шальчининкай). Однако при прохождении пограничного контроля он не смог подтвердить наличие средств, необходимых для покрытия расходов по его пребыванию в Белоруссии и выезду из страны, в связи с чем ему было отказано во въезде.

"После привлечения к административной ответственности правонарушитель будет депортирован на территорию Литовской Республики", - заявили в Минске.

Белоруссия США Литва
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